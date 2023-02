REPAS CONCERT BLUES AVEC ROLF LOTT, 10 mars 2023, Nébian Nébian.

REPAS CONCERT BLUES AVEC ROLF LOTT

Lieu-dit Domaine de La Tour Nébian Herault

2023-03-10 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-10 23:30:00 23:30:00

Nébian

Herault

Nébian

Guitariste allemand au touché de guitare dévastateur ! Installé depuis 1993 à Montpellier, Le jeu fluide et la voix très particulière de Rolf, emprunte d’une grande sensibilité, font le reste, et n’auront aucun mal à convertir les plus réticents. Le germanique aux phrasés assassins rayonne, et comme un bon vin ardéchois, se bonifie au fil des ans.

Rolf LOTT charme le public à sa façon par son jeu de guitare et sa voix. Plus dans le feeling que dans la technique, il interprète un blues assez traditionnel.

Des années 20 jusqu’aux années 50, du Mississippi à Chicago, sans oublier des touches personnelles et plus contemporaines aussi.

+33 4 67 96 09 50

Nébian

