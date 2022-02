Repas Concert : Benjamin BACCARA & Alexandre TANET Ploubazlanec, 25 mars 2022, Ploubazlanec.

Repas Concert : Benjamin BACCARA & Alexandre TANET Chez Gaud 16 Rue du Port de Loguivy Ploubazlanec

2022-03-25 – 2022-03-25 Chez Gaud 16 Rue du Port de Loguivy

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec

Sur scène : Deux tisseurs de notes survolent le monde du folk, traversent les époques : une douce mélodie mêlée à des choix harmoniques plus complexes. Arrangements qui nous plongent dans un univers onirique, absurde et teinté d’envolées instrumentales. Chansons qui nous bercent et qu’on fredonne l’esprit léger, la tête reposée.

Au menu : Gratin dauphinois, jambon à l’os et crumble de pomme au caramel au beurre salé, préparé par le collectif.

chezgaud@gmail.com +33 6 42 34 84 71

Chez Gaud 16 Rue du Port de Loguivy Ploubazlanec

