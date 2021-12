Salle de fêtes,Saint-Sylvestre-sur-Lot (47) Repas concert-bal de la Calendreta Salle de fêtes,Saint-Sylvestre-sur-Lot (47)

Repas concert-bal de la Calendreta Salle de fêtes,Saint-Sylvestre-sur-Lot (47), 12 février 2022, . Repas concert-bal de la Calendreta

Salle de fêtes , Saint-Sylvestre-sur-Lot (47), le samedi 12 février 2022 à 19:00

Repas organisé par l’association Envol au profit de la calendreta de Penne-d’Agenais suivi d’un concert/bal animé par [Rémi Geffroy ](http://www.remigeffroy.com)solo. Important : La partie bal ne sera possible que si les restrictions sanitaires nous le permettent. Repas/concert/bal : 18 euros Concert/bal uniquement : 10 euros Infos et inscriptions : 06 87 56 40 13 envol47@gmail.com *source : événement [Repas concert-bal de la Calendreta ](https://agendatrad.org/e/35097) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

18 euros

avec Rémi Geffroy Salle de fêtes,Saint-Sylvestre-sur-Lot (47) Salle de fêtes , 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T19:00:00 2022-02-12T23:00:00

Détails Autres Lieu Salle de fêtes,Saint-Sylvestre-sur-Lot (47) Adresse Salle de fêtes , 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot, France lieuville Salle de fêtes,Saint-Sylvestre-sur-Lot (47)