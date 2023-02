Repas Concert avec ZERO + ZERO Cercle de l’Union, 11 février 2023, Luxey Luxey.

Repas Concert avec ZERO + ZERO

11 place Saint-Roch Cercle de l'Union Luxey Landes

2023-02-11 19:00:00 – 2023-02-11 23:30:00

Cercle de l’Union 11 place Saint-Roch

Luxey

Landes

Luxey

C’est une opération qui ne mène à rien direz-vous. Et pourtant ces deux-là qu’on a pu voir ensemble sur scène avec The Hyènes, notamment sur le Bd concert “Au vent mauvais”, ainsi que dans The Very Small Orchestra ont plus d’un tour dans leur sac !

Don Rivaldo de Garazzi et Vincent Bosler, poly instrumentistes tous les deux produisent une musique originale aux arrangements parfois improbables mais diablement efficaces !

Ils interprètent leurs propres compositions mais aussi parfois leurs propres reprises pourrait-on dire, mélangeant guitare, violon, bouzouki, ukulele, cigar box, et offrent un patchwork de tous les folk du monde vus à travers le prisme du rock’n’roll, comme une sorte de bande originale d’un film qui n’existe pas mais qu’on aimerait pourtant voir !

Zero + zero donc certes, mais au final, on y voit double !

+33 5 58 08 05 01 CERCLE DE L’UNION

Cercle de l’Union 11 place Saint-Roch Luxey

