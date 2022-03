Repas-concert avec les Naposteurs Gommenec’h, 26 mars 2022, Gommenec'h.

Repas-concert avec les Naposteurs Salle des fêtes Rue Fontaine Saint-Guy Gommenec’h

2022-03-26 19:00:00 – 2022-03-26 Salle des fêtes Rue Fontaine Saint-Guy

Gommenec’h Côtes d’Armor Gommenec’h

Au menu : kir, entrée, steak de la ferme L’auberge de l’Aubrac et frites maison Pommeritaine, riz au lait et café.

Ensuite, pour poursuivre les festivités sur une note pop/rock, le groupe “Les Naposteurs” nous fera profiter de son talent musical pour mettre le feu aux poudres jusqu’à la fin de la soirée !

Sur réservation.

Les bénévoles et joueurs du FC Gommenec’h vous attendent nombreux et ont hâte de vivre cette soirée à vos côtés !

Soirée organisée au profit du club, pour financer ses activités.

http://footballclub-gommenech.wifeo.com/

