Repas Concert avec Les Ducs Rions, 2 octobre 2021, Rions. Repas Concert avec Les Ducs 2021-10-02 – 2021-10-02 Salle polyvalente Place Jules de Geres

Rions Gironde Rions Repas concert avec les Groupe “Les Ducs” Les Ducs, enfants illégitimes de la chanson française conçus un soir d’abandon avec le rock : chanson française, pas toujours chanson, pas toujours française, la musique joue les funambules et les textes jonglent avec la langue de mots lierres.

Sur scène, Les Ducs se plaisent à barboter dans une interprétation théâtrale où cohabitent l’intime, la grandiloquence, l’absurde et la dérision. Réservation avant Jeudi 30 Septembre Ouverture des portes: 19H00

Repas: 19H30

