Repas concert avec le groupe EDF Lézardrieux, 5 mars 2022, Lézardrieux.

2022-03-05 – 2022-03-05

Lézardrieux Côtes d’Armor Lézardrieux

L’association Trieux Tonic Blues organise un repas concert avec le groupe EDF. E comme Ewen (Patrick), D comme Delahaye (Gérard) et F comme Favennec (Melaine), trois artistes qui se connaissent depuis les années 1970 et ont créé le trio en 1999. Chacun est, tour à tour, chanteur, conteur, musicien. Réservations obligatoires au Carioca (place du centre) et au Bistro (centre commercial des Roches Douvres). Le passe vaccinal sera demandé.

http://www.trieuxtonicblues.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-16 par