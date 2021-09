Repas Concert avec Golden Gasoline Luxey, 2 octobre 2021, Luxey.

Repas Concert avec Golden Gasoline 2021-10-02 20:00:00 – 2021-10-02 00:00:00 Place Saint-Roch Cercle de l’Union

Luxey Landes Luxey

14 14 EUR Golden Gasoline est un trio créé à Bordeaux en 2016 : Ekaterina Fretier au chant, Arthur Fretier à la guitare et aux voix, Jean-Félix Brillant à la batterie.

Inspiration : culture des années 90 (Queens Of The Stone Age, Portishead, Stevie Wonder, Blur…)

Après un premier CD en 2016, ” No Friends In Paradise”, ils ont sorti leur 2nd CD “Looking For Trouble”en 2020.

Ils ont réalisé plus de 100 concerts à travers la France, la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg, seuls ou en partageant la scène avec des groupes de renommée internationale tel que Skip The Use, BB Brunes, Mademoiselle K et Dätcha Mandala.

20H : avant le concert, repas sur inscription : salade de gésiers, cassoulet, mousse au chocolat et café (14 €)

22H : concert gratuit

Venez nombreux ! N’oubliez pas de réserver au 05 58 08 05 01.

PASS sanitaire exigé.

www.goldengasoline.fr

22H : concert gratuit de Golden Gasoline, trio bordelais : Pop Rock inspiré de la culture des années 90.

20H : avant le concert, repas sur inscription : salade de gésiers, cassoulet, mousse au chocolat, café (14 €)

N’oubliez pas de réserver au 05 58 08 05 01.

PASS sanitaire exigé.

www.goldengas

+33 5 58 08 05 01

Golden Gasoline est un trio créé à Bordeaux en 2016 : Ekaterina Fretier au chant, Arthur Fretier à la guitare et aux voix, Jean-Félix Brillant à la batterie.

Inspiration : culture des années 90 (Queens Of The Stone Age, Portishead, Stevie Wonder, Blur…)

Après un premier CD en 2016, ” No Friends In Paradise”, ils ont sorti leur 2nd CD “Looking For Trouble”en 2020.

Ils ont réalisé plus de 100 concerts à travers la France, la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg, seuls ou en partageant la scène avec des groupes de renommée internationale tel que Skip The Use, BB Brunes, Mademoiselle K et Dätcha Mandala.

20H : avant le concert, repas sur inscription : salade de gésiers, cassoulet, mousse au chocolat et café (14 €)

22H : concert gratuit

Venez nombreux ! N’oubliez pas de réserver au 05 58 08 05 01.

PASS sanitaire exigé.

www.goldengasoline.fr

droits réservés

dernière mise à jour : 2021-09-24 par OT Cœur Haute Lande