Repas-Concert avec Blues City Saint-Laurent-Chabreuges Saint-Laurent-Chabreuges Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Saint-Laurent-Chabreuges Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Laurent-Chabreuges

Repas-Concert avec Blues City Saint-Laurent-Chabreuges, 3 février 2023, Saint-Laurent-Chabreuges Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Saint-Laurent-Chabreuges. Repas-Concert avec Blues City Brasserie Voltige La Baraque-David Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire La Baraque-David Brasserie Voltige

2023-02-03 19:30:00 19:30:00 – 2023-02-03

La Baraque-David Brasserie Voltige

Saint-Laurent-Chabreuges

Haute-Loire Saint-Laurent-Chabreuges EUR 20 20 Carbonade-Concert à partir de 19h30 contact@brasserie-voltige.fr +33 4 71 50 01 99 La Baraque-David Brasserie Voltige Saint-Laurent-Chabreuges

dernière mise à jour : 2023-01-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Laurent-Chabreuges Autres Lieu Saint-Laurent-Chabreuges Adresse Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne La Baraque-David Brasserie Voltige Ville Saint-Laurent-Chabreuges Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Saint-Laurent-Chabreuges lieuville La Baraque-David Brasserie Voltige Saint-Laurent-Chabreuges Departement Haute-Loire

Saint-Laurent-Chabreuges Saint-Laurent-Chabreuges Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-chabreuges-office-de-tourisme-brioude-sud-auvergne-saint-laurent-chabreuges/

Repas-Concert avec Blues City Saint-Laurent-Chabreuges 2023-02-03 was last modified: by Repas-Concert avec Blues City Saint-Laurent-Chabreuges Saint-Laurent-Chabreuges 3 février 2023 Brasserie Voltige La Baraque-David Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire Haute-Loire Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Saint-Laurent-Chabreuges Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire

Saint-Laurent-Chabreuges Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne Saint-Laurent-Chabreuges Haute-Loire