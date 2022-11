Repas concert au profit du Téléthon au Relais de la Vige Sauviat-sur-Vige Sauviat-sur-Vige Catégorie d’évènement: Sauviat-sur-Vige

2022-12-10 19:30:00 19:30:00 – 2022-12-10 164 rue Émile Dourdet Haute-Vienne Sauviat-sur-Vige Rdv à 19h au Relais de la Vige. 15€/pers. Réservation obligatoire car seulement 50 places disponibles. Rens./Résa. : 07 56 15 03 20 Soirée repas en musique avec « Connect 4 », un groupe de 4 musiciens vivant en France qui interprètent des chansons des années 60 et plus, accompagnés d’Eric à l’accordéon qui jouera des chansons françaises. Les fonds collectés lors de cette soirée seront versés en faveur du Téléthon. 164 rue Émile Dourdet Sauviat-sur-Vige

