Repas concert au camping du Mouretou, tous les mercredis Val-d'Aigoual, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Val-d'Aigoual. Route de l'Aigoual Camping LE MOURETOU

Val-d’Aigoual Gard Gard Repas concert avec MOYA, quatuor aux reprises pop, soul et groovy. A partir de 20 heures.Pizza ou brochette-frites : 20 € Menu enfant (- 12 ans) :12 € Sur réservation : 04 67 82 22 30 info@camping-mouretou.com +33 4 67 82 22 30 Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-17 par SUD CEVENNES

