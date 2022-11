Repas-concert Atrisma – Aurora Sauveterre-de-Guyenne, 19 novembre 2022, Sauveterre-de-Guyenne.

Repas-concert Atrisma – Aurora

A Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde Salle Simone Veil A Bonard

2022-11-19 19:30:00 – 2022-11-19 00:00:00

Salle Simone Veil A Bonard

Sauveterre-de-Guyenne

Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

12 EUR Soirée jazz en perspective : Atrisma est un groupe à la croisée des mondes entre l’univers des musiques improvisées et des ambiances très imagées pour vous faire voyager de l’étoile à la comète ou du Soleil à la Lune. Et Aurora, groupe de jazz lauréat du concours Action Jazz 2019 d’Aquitaine, c’est une voix féérique, des mélodies transcendantes et un univers que vous explorerez les yeux ouverts ou fermés. Spectacle assis à table, accompagné d’un verre de vin ou d’une bière et de tapas.

Soirée jazz en perspective : Atrisma est un groupe à la croisée des mondes entre l’univers des musiques improvisées et des ambiances très imagées pour vous faire voyager de l’étoile à la comète ou du Soleil à la Lune. Et Aurora, groupe de jazz lauréat du concours Action Jazz 2019 d’Aquitaine, c’est une voix féérique, des mélodies transcendantes et un univers que vous explorerez les yeux ouverts ou fermés. Spectacle assis à table, accompagné d’un verre de vin ou d’une bière et de tapas.

Musiques en bastide

Salle Simone Veil A Bonard Sauveterre-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-11-14 par