Repas-concert : Arraya Monein Monein Catégories d’évènement: 64360

Monein

Repas-concert : Arraya Monein, 15 mai 2022, Monein. Repas-concert : Arraya Domaine Capdevielle 7 chemin Lamarche Monein

2022-05-15 – 2022-05-15 Domaine Capdevielle 7 chemin Lamarche

Monein 64360 Monein 45 EUR Concert avec le groupe ARRAYA.

Apéritif dégustation : “Vent du Sud” moelleux, “Renversant” demi-sec fruité, “Cap de bulles” Jurançon pétillant brut ou demi-sec. Toasts au foie gras, amuse-bouches, recette traditionnelle de pommes de terre et araignée de porc façon “Marmitou”,f romage et café gourmand. Vins compris. Concert avec le groupe ARRAYA.

Apéritif dégustation : “Vent du Sud” moelleux, “Renversant” demi-sec fruité, “Cap de bulles” Jurançon pétillant brut ou demi-sec. Toasts au foie gras, amuse-bouches, recette traditionnelle de pommes de terre et araignée de porc façon “Marmitou”,f romage et café gourmand. Vins compris. Concert avec le groupe ARRAYA.

Apéritif dégustation : “Vent du Sud” moelleux, “Renversant” demi-sec fruité, “Cap de bulles” Jurançon pétillant brut ou demi-sec. Toasts au foie gras, amuse-bouches, recette traditionnelle de pommes de terre et araignée de porc façon “Marmitou”,f romage et café gourmand. Vins compris. Le cadeau de chez nous

Domaine Capdevielle 7 chemin Lamarche Monein

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: 64360, Monein Autres Lieu Monein Adresse Domaine Capdevielle 7 chemin Lamarche Ville Monein lieuville Domaine Capdevielle 7 chemin Lamarche Monein Departement 64360

Monein Monein 64360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Repas-concert : Arraya Monein 2022-05-15 was last modified: by Repas-concert : Arraya Monein Monein 15 mai 2022 64360 Monein

Monein 64360