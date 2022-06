Repas concert animé par les Oudlers Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: 03400

Yzeure 03400 EUR Soirée paella animée par le groupe des Oudlers, originaire de Saône-et-loire. Les repas sont à réserver avant le 3 juin 2022 en appelant le 04 70 44 02 83. stpierre.ecoleprimaireprivee@sfr.fr +33 4 70 44 02 83 Route de Montbeugny Le carré – Yzeurespace Yzeure

