Repas communal Vimory, dimanche 17 mars 2024.

Repas communal Vimory Loiret

Repas communal organisé par la mairie de Vimory.

La mairie de Vimory organise son repas communal avec des chants, des danses et des claquettes. Au menu soupe champenoise et amuses bouches, feuilleté pétoncles, écrevisses, crème de poireaux, suprême de pintade, sauce au cidre, assiette de fromages et salade, trio de pâtisserie et boissons comprises. Repas offert aux vimoriens de 65 ans et plus. 3535 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 12:00:00

fin : 2024-03-17

Lieu-dit La Fontenelle

Vimory 45700 Loiret Centre-Val de Loire

