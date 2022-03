Repas cochonnaille Gageac-et-Rouillac Gageac-et-Rouillac Catégories d’évènement: Dordogne

Gageac-et-Rouillac

Repas cochonnaille Gageac-et-Rouillac, 20 mars 2022, Gageac-et-Rouillac. Repas cochonnaille Salle des fêtes Le bourg Gageac-et-Rouillac

2022-03-20 – 2022-03-20 Salle des fêtes Le bourg

Gageac-et-Rouillac Dordogne Gageac-et-Rouillac Le comité des loisirs de Gageac et Rouillac organise un repas « Cochonnaille » ! Menu :

Jimboura, Fricassée, Boudin, Saucisse Haricots couennes, Fromage, Salade, Apéritif, Vin et Café compris. Tarifs : 22 € adulte / 14€ enfant (6 à 12 ans)

Salle des fêtes Le bourg Gageac-et-Rouillac

