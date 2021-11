Repas cochonaille Lauzun, 13 novembre 2021, Lauzun.

Repas cochonaille Lauzun

2021-11-13 19:30:00 – 2021-11-13

Lauzun Lot-et-Garonne Lauzun

12 12 EUR Venez nombreux au repas cochonnaille organisé par le Café des Sports et la Boucherie Maison Jalet ! Au menu : apéritif, potage, plateau de charcuteries, cassoulet et tourtière. Quiff s’occupera de l’animation musicale. Amenez vos couverts et pensez à réserver.

©maison-jalet

Lauzun

