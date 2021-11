Laussou Laussou Laussou, Lot-et-Garonne Repas “Citrouilles en fête” Laussou Laussou Catégories d’évènement: Laussou

Lot-et-Garonne

Repas "Citrouilles en fête" Laussou, 11 décembre 2021

2021-12-11 20:00:00

EUR 16
Repas avec apéritif, potage, entrée, plat et dessert mettant en valeur les courges de diverses variétés.

Laussou

