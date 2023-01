Repas chti Vergt-de-Biron, 25 février 2023, Vergt-de-Biron .

Repas chti

Le Bourg Salle des fêtes Vergt-de-Biron Dordogne Salle des fêtes Le Bourg

2023-02-25 19:30:00 – 2023-02-25

Salle des fêtes Le Bourg

Vergt-de-Biron

Dordogne

Repas chti organisé par l’AAPCM de Vergt-de-Biron costumé ou non.

Apportez vos couverts.

Participation 18€ adhérents et 22 non adhérents.

Sur inscription : 06.18.41.13.75

Menu :

Apéritif offert

Flamiche au Maroilles

El soupe aux chicons

Carbonade Flamande

Frites

Fromage de min coin

Del tarte au chuc et au papin

Café candie

Bière / cidre / jus 2€

+33 6 18 41 13 75 Comité des fêtes

