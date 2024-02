Repas Ch’ti de L’Union Sportive Bugeacoise Bugeat, dimanche 31 mars 2024.

Repas Ch’ti de L’Union Sportive Bugeacoise Bugeat Corrèze

Repas Ch’ti des Sang et Or au menu tarte au maroilles, carbonade flamande, frite, tarte au sucre et café. Réservation avant le Mars, bière belge et animation, ambiance garantie ! 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 20:00:00

fin : 2024-03-31

Foyer Rural

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

