REPAS CHOUCROUTE / THÉ DANSANT Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

REPAS CHOUCROUTE / THÉ DANSANT Charmes, 3 avril 2022, Charmes. REPAS CHOUCROUTE / THÉ DANSANT Salle des fêtes Pl. Henry Breton Charmes

2022-04-03 12:00:00 12:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Salle des fêtes Pl. Henry Breton

Charmes Vosges Repas Choucroute / Thé dansant. Salle des fête de Charmes, 12h, animé par “Le p’tit corse”.

Apéritif offert, Choucroute 4 viandes, Fromages – Salade, Dessert, Café.

22€ / adulte – 11€ / Enfant – de 12 ans

Boissons (non incluses) : Bière, Vins blanc-rouge, Crèment, Champagne, Jus de fruits, Eaux, Soda, … +33 7 67 30 46 12 Salle des fêtes Pl. Henry Breton Charmes

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse Salle des fêtes Pl. Henry Breton Ville Charmes lieuville Salle des fêtes Pl. Henry Breton Charmes Departement Vosges

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

REPAS CHOUCROUTE / THÉ DANSANT Charmes 2022-04-03 was last modified: by REPAS CHOUCROUTE / THÉ DANSANT Charmes Charmes 3 avril 2022 charmes Vosges

Charmes Vosges