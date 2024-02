Repas choucroute Tanlay, samedi 2 mars 2024.

La section Gym de Tanlay organise un repas choucroute le samedi 2 mars à 20h à la salle des fêtes de Tanlay.

Au menu kir et ses amuse-bouche, choucroute garnie, fromage, tarte et café

Tarif 20€ (vin non compris) pour les adultes et 10€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Inscription avant le 24 février dernier délai.

Renseignements au 06 79 44 00 67 ou 06 29 53 40 22 EUR.

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02

Salle des fêtes

Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

