Haut-Rhin EUR L’Association St Eloi organise le traditionnel repas « Choucroute ». Menu : Apéritif/plat/fromage/dessert. Réservations avant le 29 novembre. L’Association St Eloi organise le traditionnel repas « Choucroute ». Menu : Apéritif/plat/fromage/dessert. Réservations avant le 29 novembre. +33 3 89 38 84 39 Lauw

