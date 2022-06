Repas choucroute Gundolsheim, 6 novembre 2022, Gundolsheim.

Repas choucroute Gundolsheim

2022-11-06 12:00:00 – 2022-11-06 14:00:00

Gundolsheim 68250 Gundolsheim

EUR Le conseil de fabrique et le comité de rénovation de l’église Sainte-Agathe de Gundolsheim vous invitent à participer au traditionnel repas choucroute. Nous comptons sur vous pour soutenir nos travaux de rénovation et d’entretien de l’église. Une belle journée conviviale vous y attend et une grande tombola vous ravira. Votre participation embellira l’église et réjouira le cœur des bénévoles.

Une belle journée conviviale vous attend. Au programme : repas choucroute, comprenant un apéritif, choucroute, fromage, dessert et café, et une grande tombola. Les bénéfices de la journée serviront au financement des travaux de rénovation et d’entretien de l’église Sainte-Agathe.

+33 3 89 71 74 55

Le conseil de fabrique et le comité de rénovation de l’église Sainte-Agathe de Gundolsheim vous invitent à participer au traditionnel repas choucroute. Nous comptons sur vous pour soutenir nos travaux de rénovation et d’entretien de l’église. Une belle journée conviviale vous y attend et une grande tombola vous ravira. Votre participation embellira l’église et réjouira le cœur des bénévoles.

Gundolsheim

dernière mise à jour : 2022-02-08 par