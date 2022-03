Repas Choucroute et soirée Dansante Beaux Beaux Catégories d’évènement: Beaux

Haute-Loire

Repas Choucroute et soirée Dansante Beaux, 12 mars 2022, Beaux. Repas Choucroute et soirée Dansante Beaux

2022-03-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-12

Beaux Haute-Loire Beaux EUR Soirée familiale animée par “Alti Anim” – Venez déguster une appétissante choucroute suivie d’une soirée dansante. apebeauxveyrines@gmail.com +33 4 71 59 02 89 Beaux

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Beaux, Haute-Loire Autres Lieu Beaux Adresse Ville Beaux lieuville Beaux Departement Haute-Loire

Beaux Beaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaux/

Repas Choucroute et soirée Dansante Beaux 2022-03-12 was last modified: by Repas Choucroute et soirée Dansante Beaux Beaux 12 mars 2022 Beaux Haute-Loire

Beaux Haute-Loire