Gironde Saint-André-et-Appelles Le Comité de jumelage Franco-Belge de Saint-André-et-Appelles organise un repas choucroute à partir de 19h.

Il convient d’apporter ses couverts. Le Comité de jumelage Franco-Belge de Saint-André-et-Appelles organise un repas choucroute à partir de 19h.

+33 6 30 97 95 36

