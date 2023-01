Repas choucroute Boussac Boussac BoussacBoussac Catégories d’Évènement: Boussac Boussac

Creuse

Repas choucroute Boussac Boussac, 29 janvier 2023, BoussacBoussac . Repas choucroute Boussac Creuse Boussac

2023-01-29 – 2023-01-29 Boussac

Creuse Boussac Creuse Boussac Salle polyvalente – Sur réservation Organisée par le Club Amitié Boussac Boussac

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Boussac Boussac, Creuse Autres Lieu Boussac Boussac Adresse Boussac Creuse Boussac Ville BoussacBoussac lieuville Boussac Boussac Departement Creuse

Boussac Boussac BoussacBoussac Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boussacboussac/

Repas choucroute Boussac Boussac 2023-01-29 was last modified: by Repas choucroute Boussac Boussac Boussac Boussac 29 janvier 2023 Boussac Boussac, Creuse Creuse

BoussacBoussac Creuse