Repas choucroute avec animation Karaoké Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Repas choucroute avec animation Karaoké Pleurtuit, 2 décembre 2022, Pleurtuit. Repas choucroute avec animation Karaoké

Espace Delta Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

2022-12-02 19:30:00 – 2022-12-02 01:00:00

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

Pleurtuit

Ille-et-Vilaine Repas convivial et animation par le Club de Karaoké. Animation musicale par Lamélimélo pendant le repas. 12€/personne le repas (hors boisson). Réservations au 07.88.18.26.94 +33 2 99 88 41 13 Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Ville Pleurtuit lieuville Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Repas choucroute avec animation Karaoké Pleurtuit 2022-12-02 was last modified: by Repas choucroute avec animation Karaoké Pleurtuit Pleurtuit 2 décembre 2022 Espace Delta Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine