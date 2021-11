Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt, Lot-et-Garonne Repas choucroute Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt Catégories d’évènement: Allemans-du-Dropt

Lot-et-Garonne

Repas choucroute Allemans-du-Dropt, 21 novembre 2021, Allemans-du-Dropt. Repas choucroute Allemans-du-Dropt

2021-11-21 12:00:00 – 2021-11-21

Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne 10 10 EUR L’association de jumelage Allemans-Dietwiller organise son fameux repas choucroute !

L’occasion pour les allemanais de se retrouver et de commémorer l’amitié qui les lie avec le village alsacien, et de participer au financement de l’échange prévu au printemps prochain. Venez vous joindre à eux !

N'oubliez pas vos couverts.

Allemans-du-Dropt

