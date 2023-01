Repas chotten avec les Amis du Musée Bigouden Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’Évènement: Finistère

2023-02-25 18:00:00 – 2023-02-25 23:30:00

Patronage laïque 1 Place Benjamin Delessert

Pont-l’Abbé

Finistère Le chotten ou choten (costé-pen en breton) est une spécialité charcutière ancestrale, à base de tête de porc, encore présente dans les campagnes cornouaillaises. +33 2 98 82 37 99 Patronage laïque 1 Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

