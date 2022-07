Repas chez le vigneron Castelnau-Tursan Castelnau-Tursan Catégories d’évènement: Castelnau-Tursan

Landes Castelnau-Tursan 5 EUR Pascal, vigneron adhérent à la Cave de Tursan, vous reçoit chez lui, au cœur de son vignoble. Vous partagerez sa passion du métier de vigneron: cycle de la vigne, parcours du raisin, depuis les vendanges, la vinification, l’élevage, jusqu’à la mise en bouteille. L’histoire du vignoble et ses différentes appellations n’auront plus de secrets pour vous. Un repas vous sera servi sur la parcelle, accompagné de belles cuvées de vins landais.

Rendez-vous à la Cave des Vignerons Landais à Geaune

Inscription auprès de l’OT Landes Chalosse

Animation limitée à 20 personnes maximum

Pascal, vigneron adhérent à la Cave de Tursan, vous reçoit chez lui, au cœur de son vignoble. Vous partagerez sa passion du métier de vigneron: cycle de la vigne, parcours du raisin, depuis les vendanges, la vinification, l'élevage, jusqu'à la mise en bouteille.

