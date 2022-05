Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Aydie, 10 août 2022, Aydie.

Repas chez le vigneron, au Domaine Dou Bernès Domaine Dou bernès Chemin 317 Aydie

2022-08-10 18:30:00 – 2022-08-10 Domaine Dou bernès Chemin 317

Aydie Pyrénées-Atlantiques Aydie

Visite guidée des vignes et des chais par la famille Cazenave. Suivie d’une dégustation de vin de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh et repas confectionné par la ferme Routis-Cabé (Lannecaube) : menu en cours d’élaboration.

Sur réservation.

SMT Vic-Bilh

Domaine Dou bernès Chemin 317 Aydie

