Repas chaud square bazeilles brest Brest, dimanche 4 février 2024.

Repas chaud Un repas chaud sera servi le dimanche 4 février derrière l’entrée du téléphérique à Brest, de 18h à 20h. Dimanche 4 février, 18h00 square bazeilles brest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T18:00:00+01:00 – 2024-02-04T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T18:00:00+01:00 – 2024-02-04T21:00:00+01:00

Un repas chaud sera servi le dimanche 4 février derrière l’entrée du téléphérique à Brest, de 18h à 20h.

Cette journée là, il y a aussi un appel à la commémor’action à 11h en haut de la rue de siam :

« Bonjour à toustes,

une nouvelle fois, un appel international a été fait pour commémorer les

personnes qui disparaissent et meurent sur le trajet de l’exil.

Au regard de la nouvelle loi asile et immigration qui, même si des

articles ont été censurés par le Conseil Constitutionnel, reste une

honte absolue et prend la pente dangereuse d’un racisme assumé et de la

préférence nationale !

De même avec le pacte européen sur l’immigration qui vient banaliser la

chasse aux personnes étrangères, bafoue l’esprit de solidarités et la

volonté de la construction de l’Europe d’accueillir les personnes fuyant

leurs pays pour des persécutions diverses !

Ainsi, une nouvelle fois, l’ADJIM et l’ADE de Brest, comme d’autres

villes en Finistère, en France et partout dans le monde avons décidé de

relayer cette journée pour ne pas oublier que les politiques égoïstes et

racistes de l’Europe, la France et d’une société occidentale riche,

entraînent la mort de plusieurs milliers de personnes !

Vous trouverez en pièces jointes le texte d’appel, qui rappelle que le

massacre de Tarajal a 10 ans et que si cela a changé, c’est en pire,

ainsi que l’affiche d’appel à cette journée pour Brest (si certain.es le

souhaitent, nous avons aussi cela en flyer mais tout ensemb’ c’est trop

lourd !) !

Pour Brest, nous avons choisi le dimanche 4 février à 11h en haut de

Siam afin de commémorer ces humain.es broyé.es car pas né.es au bon

endroit !

Merci de faire tourner l’invitation, à bientôt !

L’ADE et l’ADJIM »

PS Les langues sur l’affiche

« Emmere eyokya » Luganda parlé en Ouganda

« Dumni funteniman » Bambara parlé en Mali Sénégal Gambi

« Vakt i nxehte » Albanais

Anglais et Arabe

square bazeilles brest square bazeilles Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne