Repas chanté Tamerville, 13 novembre 2021, Tamerville.

Repas chanté Tamerville

2021-11-13 – 2021-11-13

Tamerville 50700 Tamerville

Le repas anniversaire. Un moment chalereux et (en)chanté autour de Denise Sauvey, à l’occasion de ses 80 ans (et plus !)… Entre chansons de tablr, complaintes ou chansons plus lestes, attendez-vous à une palette de saveurs !

Restaurant Au coin du feu.

Rencontre soumise au pass sanitaire. Inscription obligatoire avant le 3 novembre.

laloure@wanadoo.fr +33 6 30 00 41 06

Tamerville

