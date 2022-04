Repas chanté, sonné et dansé à Loqueffret Loqueffret Loqueffret Catégories d’évènement: Finistère

Loqueffret

Repas chanté, sonné et dansé à Loqueffret Loqueffret, 28 mai 2022, Loqueffret. Repas chanté, sonné et dansé à Loqueffret Loqueffret

2022-05-28 – 2022-05-28

Loqueffret Finistère Loqueffret Le Samedi 28 mai à partir de 19h00 est organisé à la salle des Fêtes de Loqueffret, un repas chanté, sonné et dansé. Le repas est à 15€.

Réservation au 07 83 94 98 09 ou au 06 33 36 29 54. Le Samedi 28 mai à partir de 19h00 est organisé à la salle des Fêtes de Loqueffret, un repas chanté, sonné et dansé. Le repas est à 15€.

Réservation au 07 83 94 98 09 ou au 06 33 36 29 54. Loqueffret

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loqueffret Autres Lieu Loqueffret Adresse Ville Loqueffret lieuville Loqueffret Departement Finistère

Loqueffret Loqueffret Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loqueffret/

Repas chanté, sonné et dansé à Loqueffret Loqueffret 2022-05-28 was last modified: by Repas chanté, sonné et dansé à Loqueffret Loqueffret Loqueffret 28 mai 2022 finistère Loqueffret

Loqueffret Finistère