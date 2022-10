Repas chanté « Koan Vras » et Kig Ha Farz à Brasparts.

Repas chanté « Koan Vras » et Kig Ha Farz à Brasparts., 22 octobre 2022, . Repas chanté « Koan Vras » et Kig Ha Farz à Brasparts.



2022-10-22 – 2022-10-22 Kan an Noz le 22 octobre à la salle des Fêtes de Brasparts à partir de 18h30. Repas chanté par l’association organisatrice de la rencontre de pays du Kan ar Bobl.

Pour vous ouvrir l’appétit, petite randonnée chantée à partir de 14h dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville