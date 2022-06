Repas Champêtre Taxat-Senat Taxat-Senat Catégories d’évènement: Allier

Taxat-Senat

Repas Champêtre Taxat-Senat, 13 juillet 2022, Taxat-Senat. Repas Champêtre

Place de l’église Saint-Martin Taxat-Senat Allier

2022-07-13 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-13 Taxat-Senat

Allier Taxat-Senat Repas champêtre organisé par les associations communales et la municipalité.

Suivi d’un feu d’artifice et d’un bal populaire animé par Gil Orchestra.

Repas sur réservation avant le 8 juillet. Taxat-Senat

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Taxat-Senat Other Lieu Taxat-Senat Adresse Place de l'église Saint-Martin Taxat-Senat Allier Ville Taxat-Senat lieuville Taxat-Senat Departement Allier

Taxat-Senat Taxat-Senat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taxat-senat/

Repas Champêtre Taxat-Senat 2022-07-13 was last modified: by Repas Champêtre Taxat-Senat Taxat-Senat 13 juillet 2022 Place de l'église Saint-Martin Taxat-Senat Allier

Taxat-Senat Allier