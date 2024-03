Repas champêtre Sainte-Mère-Église, vendredi 7 juin 2024.

Repas champêtre Sainte-Mère-Église Manche

Repas champêtre animé par Clarky Gaibeule et les Ladies for liberty. Musiques françaises et américaines des années 40-50.

Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 12:00:00

fin : 2024-06-07 14:00:00

Rue du Capitaine Rex Combs

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Repas champêtre Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Baie du Cotentin