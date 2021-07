Saint-Aquilin Saint-Aquilin Dordogne, Saint-Aquilin Repas champêtre Saint-Aquilin Saint-Aquilin Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Aquilin

Repas champêtre Saint-Aquilin, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Aquilin. Repas champêtre 2021-07-24 – 2021-07-24

Saint-Aquilin Dordogne Saint-Aquilin Repas champêtre avec ambiance musicale dès 19h, dans le pré de l’église, sous chapiteau.

Menu : kir, melon, entrecôte, frites, fromage et glace

Tarif : 20 €

Comité des fêtes 06 75 26 51 98 / 06 81 85 45 63 comite des fêtes st aquilin dernière mise à jour : 2021-07-01 par Saint-Astier

dernière mise à jour : 2021-07-01

