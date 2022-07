REPAS CHAMPÊTRE Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges

REPAS CHAMPÊTRE Rupt-sur-Moselle, 10 juillet 2022, Rupt-sur-Moselle. REPAS CHAMPÊTRE

1 Quai de la Parelle Halle de la gare Rupt-sur-Moselle Vosges Halle de la gare 1 Quai de la Parelle

2022-07-10 12:00:00 12:00:00 – 2022-07-10

Halle de la gare 1 Quai de la Parelle

Rupt-sur-Moselle

Vosges 18 EUR Les artisans et commerçants d’ACTION 360 organisent un repas Champêtre. Menu : Jambon braisé – crudités – gratin dauphinois – fromage et dessert. KIr offert et café compris. Repas enfant jusque 12 ans. Boisson non comprise. Orchestre Famylium. Jeux de quilles, pétanque, course de sac…

Lots à gagner. Uniquement sur réservation par téléphone jusqu’au 07 Juillet 2022. +33 6 83 38 77 48 Halle de la gare 1 Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE, Vosges Autres Lieu Rupt-sur-Moselle Adresse Rupt-sur-Moselle Vosges Halle de la gare 1 Quai de la Parelle Ville Rupt-sur-Moselle lieuville Halle de la gare 1 Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle Departement Vosges

Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rupt-sur-moselle/

REPAS CHAMPÊTRE Rupt-sur-Moselle 2022-07-10 was last modified: by REPAS CHAMPÊTRE Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle 10 juillet 2022 1 Quai de la Parelle Halle de la gare Rupt-sur-Moselle Vosges

Rupt-sur-Moselle Vosges