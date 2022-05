Repas Champêtre Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: Orne

Repas Champêtre Putanges-le-Lac, 5 juin 2022, Putanges-le-Lac. Repas Champêtre les Rotours Place de la mairie Putanges-le-Lac

2022-06-05 12:00:00 – 2022-06-05 les Rotours Place de la mairie

Putanges-le-Lac Orne Le comité des fêtes des Rotours organise un repas champêtre sous chapiteau dans le pré situé derrière la mairie

Un kir de bienvenue vous sera offert

Menu: – Melon et jambon

– Brochettes de volaille ou saucisses

– Frites et ratatouille

– Fromage , salade

– Tarte normande avec boule de glace

