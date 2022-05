*Repas Champêtre “Omelette Géante” Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Catégories d’évènement: Bagnac-sur-Célé

Lot

*Repas Champêtre “Omelette Géante” Bagnac-sur-Célé, 5 août 2022, Bagnac-sur-Célé. *Repas Champêtre “Omelette Géante” Bagnac-sur-Célé

2022-08-05 – 2022-08-05

Bagnac-sur-Célé Lot 12 EUR 20h Apéro Festif autour de la poêle géante

20h30 Repas, avec Animation Musicale L’amicale des joueurs du Rugby Club Bagnacois organise un repas champêtre avec omelette géante, animation musicale ! simon.moulene@yahoo.fr 20h Apéro Festif autour de la poêle géante

20h30 Repas, avec Animation Musicale rugby club

Bagnac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnac-sur-Célé, Lot Autres Lieu Bagnac-sur-Célé Adresse Ville Bagnac-sur-Célé lieuville Bagnac-sur-Célé Departement Lot

Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnac-sur-cele/

*Repas Champêtre “Omelette Géante” Bagnac-sur-Célé 2022-08-05 was last modified: by *Repas Champêtre “Omelette Géante” Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé 5 août 2022 Bagnac-sur-Célé Lot

Bagnac-sur-Célé Lot