Dordogne Repas champêtre avec au menu :

Entrée, sanglier à la broche/haricots blancs ou frites, Dessert Buvette et animation musicale A 23h Feu d’artifice Soirée organisée par la Brande Montignacoise Réserver à la base loisirs ou par téléphone

Ticket repas en vente au magasin de Chasse et pêche Repas champêtre avec Buvette et animation musicale

