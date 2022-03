Repas Champêtre Gruchet-Saint-Siméon Gruchet-Saint-Siméon Catégories d’évènement: Gruchet-Saint-Siméon

Seine-Maritime

Repas Champêtre Gruchet-Saint-Siméon, 26 juin 2022, Gruchet-Saint-Siméon. Repas Champêtre Salle René Blind Rue André Lecomte Gruchet-Saint-Siméon

2022-06-26 12:00:00 – 2022-06-26 Salle René Blind Rue André Lecomte

Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime La mairie vous donne rendez-vous pour partager un repas champêtre en toute convivialité à partir de 12h à la salle municipale René Blind. Tarifs : 20 € par adulte, 10 € par enfant. Inscriptions en mairie. La mairie vous donne rendez-vous pour partager un repas champêtre en toute convivialité à partir de 12h à la salle municipale René Blind. Tarifs : 20 € par adulte, 10 € par enfant. Inscriptions en mairie. +33 2 35 85 33 53 La mairie vous donne rendez-vous pour partager un repas champêtre en toute convivialité à partir de 12h à la salle municipale René Blind. Tarifs : 20 € par adulte, 10 € par enfant. Inscriptions en mairie. Salle René Blind Rue André Lecomte Gruchet-Saint-Siméon

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gruchet-Saint-Siméon, Seine-Maritime Autres Lieu Gruchet-Saint-Siméon Adresse Salle René Blind Rue André Lecomte Ville Gruchet-Saint-Siméon lieuville Salle René Blind Rue André Lecomte Gruchet-Saint-Siméon Departement Seine-Maritime

Repas Champêtre Gruchet-Saint-Siméon 2022-06-26 was last modified: by Repas Champêtre Gruchet-Saint-Siméon Gruchet-Saint-Siméon 26 juin 2022 Gruchet-Saint-Siméon seine-maritime

Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime