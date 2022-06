Repas champêtre et feu d’artifice Chailly-en-Gâtinais Chailly-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Chailly-en-Gâtinais

Loiret Chailly-en-Gâtinais 16 EUR Repas champêtre et feu d’artifice : repas champêtre (19h30) : apéritif offert par la municipalité, assiette anglaise – Moules/frites, fromage et dessert. A 22h15 : retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice et bal populaire, organisés par la municipalité et Chailly Loisirs 2. Fête Nationale +33 2 38 96 26 70 Repas champêtre et feu d’artifice : repas champêtre (19h30) : apéritif offert par la municipalité, assiette anglaise – Moules/frites, fromage et dessert. A 22h15 : retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice et bal populaire, organisés par la municipalité et Chailly Loisirs 2. Mairie

