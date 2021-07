Chailly-en-Gâtinais Chailly-en-Gâtinais Chailly-en-Gâtinais, Loiret Repas champêtre et feu d’artifice Chailly-en-Gâtinais Chailly-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Chailly-en-Gâtinais

Loiret

Repas champêtre et feu d’artifice Chailly-en-Gâtinais, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Chailly-en-Gâtinais. Repas champêtre et feu d’artifice 2021-07-13 – 2021-07-13

Chailly-en-Gâtinais Loiret Repas champêtre et feu d’artifice : repas paëlla, spectacle pyrotechnique à 22h30 et bal populaire, organisés par la municipalité et Chailly Loisirs 2. Inscription pour le repas jusqu’au 6 juillet. Fête Nationale +33 2 38 96 26 70 Repas champêtre et feu d’artifice : repas paëlla, spectacle pyrotechnique à 22h30 et bal populaire, organisés par la municipalité et Chailly Loisirs 2. Inscription pour le repas jusqu’au 6 juillet. Mairie dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chailly-en-Gâtinais, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Chailly-en-Gâtinais Adresse Ville Chailly-en-Gâtinais lieuville 47.94776#2.54429