Repas champêtre et apéro-concert

Repas champêtre et apéro-concert, 15 août 2022, . Repas champêtre et apéro-concert



2022-08-15 19:00:00 – 2022-08-15 Repas champêtre dès 12h sur le plateau scolaire de la Rondehaye et apéro-concert le soir dès 19h avec restauration sur place. Réservation obligatoire pour le repas. Repas champêtre dès 12h sur le plateau scolaire de la Rondehaye et apéro-concert le soir dès 19h avec restauration sur place. Réservation obligatoire pour le repas. +33 6 79 73 40 57 Repas champêtre dès 12h sur le plateau scolaire de la Rondehaye et apéro-concert le soir dès 19h avec restauration sur place. Réservation obligatoire pour le repas. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville