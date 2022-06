Repas Champêtre des sapeurs pompiers

2022-07-14 – 2022-07-14 Tout au long de cette journée les Sapeurs Pompiers vous proposeront restauration, démonstration et soirée dansante. La commune organisera des jeux pour les enfants et vous offrira le feu d’artifice. Venez fêter la Fête Nationale à St Victor. Sapeurs Pompiers dernière mise à jour : 2022-06-27 par

