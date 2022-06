Repas Champêtre de la Saint Jean Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’évènement: 46330

Saint-Cirq-Lapopie

Repas Champêtre de la Saint Jean Saint-Cirq-Lapopie, 18 juin 2022, Saint-Cirq-Lapopie. Repas Champêtre de la Saint Jean Saint-Cirq-Lapopie

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Cirq-Lapopie 46330 9 9 EUR Au menu:

Apéritif – Punch

Soupe à l’oignon

Melon au porto

Joue de bœuf à la Quercynoise

Cabécou

Tartelette aux fraises

(café et vin compris) Merci de prendre vos couverts. Le Comité des Fêtes de Saint-Cirq Lapopie organise le traditionnel repas de la Saint Jean au Lac de Pradines. Au menu:

Apéritif – Punch

Soupe à l’oignon

Melon au porto

Joue de bœuf à la Quercynoise

Cabécou

Tartelette aux fraises

(café et vin compris) Merci de prendre vos couverts. ©Comité_des_Fête_St_Cirq_Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 46330, Saint-Cirq-Lapopie Autres Lieu Saint-Cirq-Lapopie Adresse Ville Saint-Cirq-Lapopie lieuville Saint-Cirq-Lapopie Departement 46330

Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cirq-lapopie/

Repas Champêtre de la Saint Jean Saint-Cirq-Lapopie 2022-06-18 was last modified: by Repas Champêtre de la Saint Jean Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 18 juin 2022 46330 Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie 46330