Pyrénées-Atlantiques

Repas champètre au Moulin 2021-07-17 – 2021-07-17 Moulin de Roby Chemin du Moulin Roby

12h30, repas : assiette méditerranéenne, tajine de poulet au citron confit, salade de fruits, café, thé à la menthe. +33 6 86 70 48 10 11h à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Animations, atelier de confection de marionnettes maliennes, démonstration de taille de pierre, exposition d’œuvres

12h30, repas : assiette méditerranéenne, tajine de poulet au citron confit, salade de fruits, café, thé à la menthe. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

